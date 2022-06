Estefania Bernal, la ‘nuova Belen’ dell’Isola dei Famosi: chi è, età, altezza, Instagram, fidanzato e vita privata, Roger Balduino (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche l’ex Miss Argentina Estefania Bernal. Dall’Argentina all’Italia e i successi come modella Estefania Bernal è nata il 4 dicembre del 1995 a Buenos Aires, nel quartiere di Almagro, ed è una bellissima modella argentina. Ha iniziato a muovere i primi passi da piccolissima e ha partecipato a diverse trasmissioni nel suo paese, mentre in Italia ha recitato in alcuni spot pubblicitari. La bella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto pronto per la nuova avventuradei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche l’ex Miss Argentina. Dall’Argentina all’Italia e i successi come modellaè nata il 4 dicembre del 1995 a Buenos Aires, nel quartiere di Almagro, ed è una bellissima modella argentina. Ha iniziato a muovere i primi passi da piccolissima e ha partecipato a diverse trasmissioni nel suo paese, mentre in Italia ha recitato in alcuni spot pubblicitari. La bella ...

