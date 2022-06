Esami di maturità, con o senza mascherine? I ministri in riunione per la decisione, ecco il punto (Di lunedì 13 giugno 2022) mascherine si? mascherine no? Proprio in queste ore il Ministro della Salute, Roberto Speranza e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, stanno discutendo per arrivare a una soluzione. L’esame di maturità 2022 è infatti il tema principale sul quale i ministri stanno lavorando. L’obiettivo è quello di poter garantire l’esame in sicurezza. Leggi anche: Esami di maturità, no di Zingaretti alle mascherine: ‘È una cattiveria. Chiederò al Governo di liberare i ragazzi’ Le dichiarazioni degli studenti Non sono poche le persone contrarie all’utilizzo della mascherina durante l’esame. Dopo le dichiarazioni di Zingaretti, arrivano infatti quelle degli studenti, stanchi, di “rispettare regole che non consideriamo sensate”. “In tantissimi posti senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022)si?no? Proprio in queste ore il Ministro della Salute, Roberto Speranza e quello dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, stanno discutendo per arrivare a una soluzione. L’esame di2022 è infatti il tema principale sul quale istanno lavorando. L’obiettivo è quello di poter garantire l’esame in sicurezza. Leggi anche:di, no di Zingaretti alle: ‘È una cattiveria. Chiederò al Governo di liberare i ragazzi’ Le dichiarazioni degli studenti Non sono poche le persone contrarie all’utilizzo della mascherina durante l’esame. Dopo le dichiarazioni di Zingaretti, arrivano infatti quelle degli studenti, stanchi, di “rispettare regole che non consideriamo sensate”. “In tantissimi posti...

