Enrico Letta a Parigi rilancia la proposta di Confederazione Europea come cornice esterna alla Ue' (Di lunedì 13 giugno 2022) Bele il campo largo in Italia ma occorre dare vita al più preso ad una Confederazione Europea come cornice esterna all'Unione Europea. Il segretario del Pd Enrico Letta ha seguito i dati delle ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Bele il campo largo in Italia ma occorre dare vita al più preso ad unaall'Unione. Il segretario del Pdha seguito i dati delle ...

Pubblicità

LegaSalvini : ENRICO LETTA VOTA NO, ECCO UN MOTIVO PER SCEGLIERE SÌ ?? Domenica 12 giugno, cambiamo insieme la Giustizia votando… - DAENERYS000000 : @EnricoLetta @pdnetwork @serracchiani @SimonaMalpezzi @itinagli @peppeprovenzano @MarcoMeloni @Deputatipd… - PieraBelfanti : Enrico Letta a Parigi rilancia la proposta di Confederazione Europea come cornice esterna alla Ue” - ilCoperchio : Elezioni comunali 2022, Enrico Letta: «Oggi il PD è il primo partito italiano.» ... la faccia come il c..o ... - SnodiEU : In evidenza: Enrico Letta - Il mio commento su #referendumgiustizia e... -