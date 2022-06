Ennesima strage familiare, stavolta nel modenese: fermato dopo aver ucciso moglie e figlia. Cosa sta accadendo? (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ una mattanza, sembra quasi di vivere la trama di quegli ‘horror-movie’ americani, dove un virus misterioso s’impossessa della coscienza delle persone, rendendole protagoniste di crimini pazzeschi. O chissà, ‘possessioni diaboliche’ partorite dal peggiore sceneggiatore dei film ‘splatter’. Un’introduzione probabilmente ‘irrispettosa’, se poi ci fermiamo a riflettere seriamente sul perché, a seguito di chissà quali maledette circostanze, le case italiane – financo quelle site nei luoghi più tranquilli e defilati del Paese – si trasformano improvvisamente in ‘mattatoi’. strage familiare nel modenese: appena ieri l’orribile patricidio a Milano da parte di un 19enne Non passa infatti giorno, senza che non giunga in redazione l’orribile notizia dell’ennesimo femminicidio, o della strage familiare. Così ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ una mattanza, sembra quasi di vivere la trama di quegli ‘horror-movie’ americani, dove un virus misterioso s’impossessa della coscienza delle persone, rendendole protagoniste di crimini pazzeschi. O chissà, ‘possessioni diaboliche’ partorite dal peggiore sceneggiatore dei film ‘splatter’. Un’introduzione probabilmente ‘irrispettosa’, se poi ci fermiamo a riflettere seriamente sul perché, a seguito di chissà quali maledette circostanze, le case italiane – financo quelle site nei luoghi più tranquilli e defilati del Paese – si trasformano improvvisamente in ‘mattatoi’.nel: appena ieri l’orribile patricidio a Milano da parte di un 19enne Non passa infatti giorno, senza che non giunga in redazione l’orribile notizia dell’ennesimo femminicidio, o della. Così ...

Pubblicità

officialmaz : Ennesima strage di cattolici in una chiesa in #Nigeria. Circa 50 le vittime dell'ennesimo massacro compiuto ai dann… - italiaserait : Ennesima strage familiare, stavolta nel modenese: fermato dopo aver ucciso moglie e figlia, Ma cosa sta succedendo? - globalistIT : - massimo15691 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Lei pensa che tutti siano analfabeti funzionali?Abbiamo distrutto le menzogne del f… - Zigozago15 : RT @VivoLibera: Vittorio Rangeloni informa (e gliene siamo molto grati) dell'ennesimo bombardamento naziucraino avente i civili come bersag… -