Energia fotovoltaica nel reddito dell’azienda agricola (Di lunedì 13 giugno 2022) Se l’azienda agricola possiede due impianti fotovoltaici, il reddito che ne deriva da entrambi va considerato come connesso a condizione che l’attività agricola abbia un ruolo prevalente rispetto alla produzione di Energia. Il chiarimento è stato espresso dalla risposta a interpello 1.6.2022, n. 319, la quale ha ricordato che l’art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n. 266, dispone che: la produzione e la cessione di Energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 Kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 Kwh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale” provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 giugno 2022) Se l’aziendapossiede due impianti fotovoltaici, ilche ne deriva da entrambi va considerato come connesso a condizione che l’attivitàabbia un ruolo prevalente rispetto alla produzione di. Il chiarimento è stato espresso dalla risposta a interpello 1.6.2022, n. 319, la quale ha ricordato che l’art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n. 266, dispone che: la produzione e la cessione dielettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 Kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 Kwh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale” provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano ...

Pubblicità

ItalianCroeso : @GuidoCrosetto Dimentica che Nel 2018 L’Autogrill di Stradella SUD, lungo l’A21 Torino-Piacenza-Brescia ha il recor… - FAB1150 : @marcusventura72 @stemolinaradio In più, trasportare combustibile in un posto unico, che è sempre lo stesso, è più… - pgaiardoni : @AlexBazzaro perché porcata? se è vero che bastano 25 operai per produrre un'auto elettrica invece che 100 è da far… - Paolo_Gambarini : @Leonardobecchet È folle la storica politica energetica di questo paese. Le ricordo che non abbiamo una centrale nu… - RTRSRG : Ier ha la radunanza communala da Puntraschigna dà glisch verda per dus implants da fotovoltaica. #perVus… -