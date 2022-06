Emma Marrone non ci pensa due volte | blocca il concerto per intervenire

(Di lunedì 13 giugno 2022)nel bel mezzo della performance canorailsenzarci due: la cantante non ha esitato adUna.Nessuna.Centomila è ilche Sabato 11 Giugno si è tenuto alla RCF Arena; un evento contro la violenza di genere. L’evento ha accolto gli artisti musicali più amati, tra questi c’era anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

fanpage : Al concerto di #UnaNessunaCentomila a Campovolo un ragazzo del pubblico si è sentito male: ad accorgersene è stata… - RadioItalia : Emma 'Mi manchi ??'. Il ricordo di Emma Marrone per Michele Merlo, scomparso un anno fa. @MarroneEmma… - mony_visentin : RT @isainsolia: non essendo di parte, ma semplice estimatrice della musica di tutte e 7, posso dire, a titolo soggettivo, che ieri sera emm… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - GuitarDaniele : -

Nel 2014 si optò per la scelta interna di. In precedenza, lunga e tortuosa è la storia del legame tra il concorso italiano e quello continentale. L'Italia ha ospitato l' Eurovision 2022 ...L'evento contro le violenze di genere si è tenuto a Campovolo e ha visto esibirsi sul palco Fiorella Mannoia,, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini con ...A "Una. Nessuna. Centomila" la cantante ha fermato la musica perché uno degli spettatori ha accusato un malore ...Emma Marrone presa di mira dal web per la partecipazione a Una, nessuna e centomila : ecco cosa emerge sull'ex Amici di Maria De Filippi ...