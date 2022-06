Emilia Romagna-Tennis Cup: tanto azzurro in tabellone (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 11 gli azzurri al via nel tabellone principale del ricco Challenger in terra romagnola: si tratta di Arnaboldi, Bonadio, Cecchinato, Nardi, Mager, Zeppieri, Agamenone, Cobolli, Caruso, Giannessi e Passaro. A guidare il seeding è l'argentino Coria. Pellegrino al turno decisivo delle qualificazioni Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 11 gli azzurri al via nelprincipale del ricco Challenger in terra romagnola: si tratta di Arnaboldi, Bonadio, Cecchinato, Nardi, Mager, Zeppieri, Agamenone, Cobolli, Caruso, Giannessi e Passaro. A guidare il seeding è l'argentino Coria. Pellegrino al turno decisivo delle qualificazioni

Pubblicità

fattoquotidiano : Sanità al collasso, il caso dell’Emilia Romagna tra buste paga ridotte, personale in fuga e servizi affidati a coop… - sbonaccini : Da quando abbiamo vinto le regionali i risultati migliori per il Pd e il centrosinistra, ad ogni tornata amministra… - sbonaccini : Al Consolato italiano a New York, l'incontro col Console generale Fabrizio Di Michele. Siamo qui per rafforzare le… - npaoser : RT @alex_chicchi: Desidero ricordare che le regioni che hanno chiesto il regionalismo differenziato sono il Veneto, la Lombardia e l’Emili… - nocchi_rita : RT @JamesLucasIT: Bologna, Emilia-Romagna ???? -