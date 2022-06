Pubblicità

fattoquotidiano : Un macigno piomba sulla coalizione di centrodestra di Roberto Lagalla a quattro giorni dalle elezioni comunali di P… - Liberoarbitrio : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… - SSte1257 : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… - GazzettadAsti : Elezioni. Roberto Peretti è il nuovo sindaco di Villanova - AseroGiovanna : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… -

LODI - Alleper il comune di Lodi, il candidato di centrosinistra, Andrea Furegato , è in ... PALERMO -Lagalla del centrodestra è eletto al primo turno: ha infatti ottenuto oltre il 40%...PalermoLagalla sempre avanti nellecomunali di Palermo in base alla quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'86%. Il candidato ...Elezioni comunali 2022, la diretta ... 21,8%. A Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 47,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco. Al secondo posto Franco ...Stanno per terminare gli scrutini nei 17 Comuni marchigiani al voto. Situazione chiara a Frontino dove per il secondo mandato consecutivo Andrea Spagna (lista 'Insieme per Frontino') si è aggiudicato ...