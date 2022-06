Elezioni, Meloni: «Dal voto tante soddisfazioni. E mi chiedo: il governo Draghi ha ancora senso?» (video) (Di lunedì 13 giugno 2022) Per Giorgia Meloni, risultati elettorali alla mano, oggi è un giorno «per festeggiare». Un giorno in cui tutto il centrodestra può farlo. «Al primo turno il centrodestra esce vincitore, c’è stata un’affermazione importante», ha detto Meloni, ragionando in ottica di coalizione nonostante la netta affermazione di FdI, primo partito della compagine ormai non più solo nei sondaggi. Ma oggi, per Meloni, è anche un giorno che invita a riflessioni serie, perché i risultati elettori, a partire dalla scomparsa di fatto del M5S, fanno cadere ogni velo sulla distanza tra la maggioranza che sostiene il governo Draghi e l’elettorato italiano. La scomparsa del M5S La leader di FdI, commentando in conferenza stampa a via della Scrofa l’esito delle amministrative, è partita nel suo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Per Giorgia, risultati elettorali alla mano, oggi è un giorno «per festeggiare». Un giorno in cui tutto il centrodestra può farlo. «Al primo turno il centrodestra esce vincitore, c’è stata un’affermazione impor», ha detto, ragionando in ottica di coalizione nonosla netta affermazione di FdI, primo partito della compagine ormai non più solo nei sondaggi. Ma oggi, per, è anche un giorno che invita a riflessioni serie, perché i risultati elettori, a partire dalla scomparsa di fatto del M5S, fanno cadere ogni velo sulla distanza tra la maggioranza che sostiene ile l’elettorato italiano. La scomparsa del M5S La leader di FdI, commentando in conferenza stampa a via della Scrofa l’esito delle amministrative, è partita nel suo ...

