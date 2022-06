Elezioni, Mazzù: “Buoni risultati per il centrosinistra” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Siamo molto soddisfatti di questa giornata- dichiara Marcello Mazzù, Segretario della Federazione metropolitana del Pd di Torino- Il Partito Democratico, dove si presenta con le liste civiche, ottiene un ottimo risultato a dimostrazione che i cittadini premiano il buon governo. Vinciamo nei maggiori comuni, molto bene a Grugliasco, dove il giovane candidato Sindaco del Pd Emanuele Gaito ha vinto al primo turno con il 70%.Ora pancia a terra per vincere nei vari ballottaggi”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 13 giugno 2022) “Siamo molto soddisfatti di questa giornata- dichiara Marcello, Segretario della Federazione metropolitana del Pd di Torino- Il Partito Democratico, dove si presenta con le liste civiche, ottiene un ottimo risultato a dimostrazione che i cittadini premiano il buon governo. Vinciamo nei maggiori comuni, molto bene a Grugliasco, dove il giovane candidato Sindaco del Pd Emanuele Gaito ha vinto al primo turno con il 70%.Ora pancia a terra per vincere nei vari ballottaggi”. L'articolo proviene da Nuova Società.

