Elezioni legislative Francia, battuta d’arresto per Macron e successo Mélenchon (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – battuta d’arresto per la coalizione guidata dal presidente francese Emmanuel Macron in Francia, dove al primo turno delle Elezioni legislative 2022 la sinistra raccolta dietro a Jean-Luc Mélenchon arriva al 25,6% dei voti, solo leggermente dietro Ensemble! (25,75%) a livello nazionale. Secondo i dati del ministero dell’Interno di Parigi, quindi, per il presidente della Repubblica francese si tratta di una battuta d’arresto e di un pareggio con il leader della sinistra radicale. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulterebbe nettamente in testa al primo turno delle Elezioni legislative. L’affluenza ha raggiunto solo il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –per la coalizione guidata dal presidente francese Emmanuelin, dove al primo turno delle2022 la sinistra raccolta dietro a Jean-Lucarriva al 25,6% dei voti, solo leggermente dietro Ensemble! (25,75%) a livello nazionale. Secondo i dati del ministero dell’Interno di Parigi, quindi, per il presidente della Repubblica francese si tratta di unae di un pareggio con il leader della sinistra radicale. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulterebbe nettamente in testa al primo turno delle. L’affluenza ha raggiunto solo il ...

Pubblicità

you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - estimation IPSOS per France24 Ensemble! (Macron) 25,2% NUPES (Melenchon e al… - you_trend : In Francia, per le elezioni legislative, Ipsos stima una astensione del 53%. Si tratterebbe dell'astensione più al… - repubblica : Elezioni legislative in Francia, exit poll: la sinistra di Melenchon in lieve vantaggio. Astensione record sopra al… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ???? ?? Elezioni in Francia _ È testa a testa tra Macron e Melenchon. Astensionismo record al 52,3% ?? - Linkiesta : In #Francia è testa a testa tra #Macron e #Mélenchon | #exitpoll -