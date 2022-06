Elezioni legislative Francia 2022, risultati: Macron è in leggero vantaggio ma si deciderà al secondo turno (Di lunedì 13 giugno 2022) Elezioni legislative Francia 2022, risultati: i primi numeri ed percentuali danno in leggere vantaggio la coalizione di Macron ma tutto è possibile al secondo turno con la possibilità per il presidente francese di avere al massimo un maggioranza minima in Parlamento. Elezioni legislative Francia 2022, risultati: Macron è in leggero vantaggio In occasione delle Elezioni legislative in Francia, il presidente Emmanuel Macron si ritrova a sfidare la Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), un’alleanza di sinistra guidata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022): i primi numeri ed percentuali danno in leggerela coalizione dima tutto è possibile alcon la possibilità per il presidente francese di avere al massimo un maggioranza minima in Parlamento.è inIn occasione dellein, il presidente Emmanuelsi ritrova a sfidare la Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), un’alleanza di sinistra guidata ...

Pubblicità

you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Risultati reali nazionali (97% delle sezioni scrutinate) Ensemble! (Macron,… - you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - estimation IPSOS per France24 Ensemble! (Macron) 25,2% NUPES (Melenchon e al… - you_trend : In Francia, per le elezioni legislative, Ipsos stima una astensione del 53%. Si tratterebbe dell'astensione più al… - PopoffQ : Il rassemblement della #sinistra sembra funzionare. Che cosa suggeriscono i dati del primo turno delle legislative… - genovachiama : Il rassemblement della #sinistra sembra funzionare. Che cosa suggeriscono i dati del primo turno delle legislative… -