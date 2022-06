(Di lunedì 13 giugno 2022) Al prossimo giro l’esercito degli scontenti, dei rassegnati e degli indignati potrebbe accomodarsi dalle parti della Meloni. O scegliere nuovi leader. Insomma, non è finita. Per fortuna Letta pare averlo capito bene

... per prima cosa c'è da considerare che con leamministrative di mezzo tutto può cambiare ... C'è da dire però che difficilmente ipotrebbero votare in maniera granitica contro la ...A mezzanotte circa di domenica prossima, 12 giugno, primo turno delleamministrative, Mario Draghi tirerà molto probabilmente un sospiro di sollievo. Perché sarà ...e alla VolpeÈ ... Elezioni, i gialloverdi si sono estinti ma il populismo no: la sua benzina saranno Putin e Lagarde (di E. Gualmini) Al prossimo giro l’esercito degli scontenti, dei rassegnati e degli indignati potrebbe accomodarsi dalle parti della Meloni. O scegliere nuovi leader.Piazze vuote e urne pure. Se nel voto del 12 giugno la Lega e i Cinquestelle andranno male e malissimo, com’è previsto, le eventuali trame anti-Draghi della coppia gialloverde saranno poi ben poco cre ...