Elezioni comunali Verona 2022, Tommasi avanti per exit poll (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Damiano Tommasi in vantaggio nelle Elezioni comunali 2022 di Verona secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell'80%. L'ex calciatore, candidato sindaco per il centrosinistra, è al 37-41% mentre il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche e il candidato sindaco Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche, sono entrambi attestati al 27-31%. "Se sono qua è perché siete qua… avendo sempre fatto pochi gol non so come si esulta, di solito finita la partita ero quello più stanco, mi limitavo a gioire dentro. Vale la pena essere qua", dice Tommasi. "Mi auguro che" questo risultato "possa concretizzarsi il prima possibile, mi auguro di prenderci ...

