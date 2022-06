Elezioni comunali Verona 2022, chi è Damiano Tommasi (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Secondo gli exit poll Damiano Tommasi, candidato sindaco a Verona per il centrosinistra nelle Elezioni comunali 2022, sarebbe in vantaggio di circa 10 punti percentuali sugli avversari, Federico Sboarina (sindaco uscente, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche) e Flavio Tosi (sostenuto da Forza Italia e liste civiche). Ex calciatore italiano e dirigente sportivo, Tommasi è nato a Negrar di Valpolicella (Verona) il 17 maggio del 1974. Calciatore professionista dal 1993 al 2009, è stato uno dei centrocampisti di riferimento della Roma tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Con la maglia giallorossa ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Conta anche 25 presenze e 1 gol con la nazionale italiana, con cui ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Secondo gli exit poll, candidato sindaco aper il centrosinistra nelle, sarebbe in vantaggio di circa 10 punti percentuali sugli avversari, Federico Sboarina (sindaco uscente, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche) e Flavio Tosi (sostenuto da Forza Italia e liste civiche). Ex calciatore italiano e dirigente sportivo,è nato a Negrar di Valpolicella () il 17 maggio del 1974. Calciatore professionista dal 1993 al 2009, è stato uno dei centrocampisti di riferimento della Roma tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Con la maglia giallorossa ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Conta anche 25 presenze e 1 gol con la nazionale italiana, con cui ...

