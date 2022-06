Elezioni comunali | puntuali | tranne Conte | ecco tutti i leader politici a commentare il voto positivamente…

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 giugno 2022)li, con il viso contratto, ma abbozzando comunque un bel sorriso di circostanza, idei principali di partiti e movimentiitaliani, lì a spendere parole d’affermazione, manco avessero vinto la ‘Maratona di New York’. Mentre, in queste ore, lo spoglio prosegue, con certezza, sia il centrodestra che il centrosinistra sono riusciti ad assicurarsi al primo turno, ciascuno un bel tris di città italiane. Ma come abbiamo detto, quella ormai in atto è una sorta di ‘guerra fra poveri’. Checché ne dicano i patiti di sondaggio, in effetti c’è poco da esultare per una competizione elettorale che segna un ulteriore record negativo, come la continua emorragia di votanti, che quest’anno supera di poco un’affluenza prossima al 50%. Ma andiamo a vedere la situazione più da vicino, attraverso i ‘soliti’ commenti ‘positivi’ dei vari ...