Elezioni comunali Parma 2022, Guerra avanti: proiezioni (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni comunali a Parma. Secondo la prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura del campione del 5% è avanti il candidato Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra e anche dalla lista Effetto Parma con Pizzarotti, al 45,6%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Vignali è al 23,1%, il candidato Dario Costi (Civiltà Parmigiana, Un progetto di comunità, Ora con Dario Costi sindaco, Generazione Parma) è al 10,6%, il candidato Priamo Bocchi (FdI) è al 7,7%. Altri candidati sono al 13%. “Si tratta di exit poll e quindi serve sempre prudenza, ma la forbice tra Guerra e il candidato di centrodestra Vignali è così ampia che possiamo dire che siamo decisamente avanti” avverte, parlando con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –. Secondo la prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura del campione del 5% èil candidato Michele, sostenuto dal centrosinistra e anche dalla lista Effettocon Pizzarotti, al 45,6%, mentre il candidato di centrodestra Pietro Vignali è al 23,1%, il candidato Dario Costi (Civiltà Parmigiana, Un progetto di comunità, Ora con Dario Costi sindaco, Generazione) è al 10,6%, il candidato Priamo Bocchi (FdI) è al 7,7%. Altri candidati sono al 13%. “Si tratta di exit poll e quindi serve sempre prudenza, ma la forbice trae il candidato di centrodestra Vignali è così ampia che possiamo dire che siamo decisamente” avverte, parlando con ...

