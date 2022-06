Elezioni comunali: Bucci a valanga a Genova, Tommasi spariglia i giochi a Verona (Di lunedì 13 giugno 2022) Elezioni amministrative: arrivano i risultati definitivi, mentre i referendum sulla Giustizia non raggiungono il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,8%. Il ‘sì’ è comunque avanti in tutti e 5 i quesiti. L’affluenza per le Elezioni comunali è stata invece del 54,7%, in calo rispetto alla tornata del 2017. Le prime proiezioni confermano i dati exit poll. E danno Genova e Palermo al Centrodestra unito. Al ballottaggio Parma, Verona, Catanzaro e L’Aquila con il Centrosinistra in testa nelle prime due città. A Palermo, in base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (Centrodestra) raggiunge una forchetta il 44,6%. In base alla legge regionale è già sindaco. Al secondo posto Franco Miceli (Centrosinistra) con il ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022)amministrative: arrivano i risultati definitivi, mentre i referendum sulla Giustizia non raggiungono il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,8%. Il ‘sì’ è comunque avanti in tutti e 5 i quesiti. L’affluenza per leè stata invece del 54,7%, in calo rispetto alla tornata del 2017. Le prime proiezioni confermano i dati exit poll. E dannoe Palermo al Centrodestra unito. Al ballottaggio Parma,, Catanzaro e L’Aquila con il Centrosinistra in testa nelle prime due città. A Palermo, in base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alledi Palermo il candidato Roberto Lagalla (Centrodestra) raggiunge una forchetta il 44,6%. In base alla legge regionale è già sindaco. Al secondo posto Franco Miceli (Centrosinistra) con il ...

