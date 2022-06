Elezioni Comunali | al primo turno 15 ballottaggi e 6 sindaci centrodestra

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dei 22 capoluoghi di provincia e 4 di regione chiamati alle urne per questa tornata elettorale delle amministrative in 15 andranno alo e gli altri otto invece vedono un risultato pressoché definito a spoglio ancora in corso. E sono Genova, (Bucci) Palermo, (Lagalla) l'Aquila (Biondi) e Padova (Giordani), Taranto (Melucci). Nelle prime tre è il candidato delad essere eletto al, mentre a Padova e Taranto vince il centrosinistra. E poi ci sono La Spezia dove si conferma il sindaco uscente diPierluigi Peracchini e Pistoia anche qui una riconferma per ilcon Alessandro Tomasi. A Oristano nonostante lo scrutinio sia appena iniziato il candidato di(Sanna) è già ampiamente sopra il 50%. Infine a ...

Pubblicità

you_trend : ?? Elezioni Comunali #SestoSanGiovanni - SCRUTINIO (3/73 sez.) Di Stefano (CDX) 47,1% Foggetta (CSX-M5S) 36,2%… - CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - you_trend : ?? BREAKING - Comunali Damiano Tommasi (CSX) e Federico Sboarina (CDX senza FI) andranno al ballottaggio nelle ele… - davidemonge : RT @francotaratufo2: Disastro #referendum con #Salvini che da i numeri ad cazzum. Centrodestra super spaccato nelle elezioni comunali #Re… - nexoslaika : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… -

Leggi anche, Letta: "Pd primo partito d'Italia" Amministrative, Calenda a Letta: "Argine a destre non è proposta politica" Tanto basta per far scattare il dibattito sulle alleanze ...Leggi anchee flop M5S, nel Pd si apre dibattito alleanze, Conte: "Dati non soddisfano, ripartire con umiltà" Amministrative, ex M5S Giarrusso a Conte: "Politica ...I numeri non hanno lasciato mai adito a dubbi. Gli astigiani hanno eletto il loro sindaco e per il secondo mandato consecutivo e al primo turno è Maurizio ...La vittoria schiacciante del sindaco Michele Toniaccini e due sole liste in lizza, ha portato con se anche un numero di preferenze da record da parte dei singoli candidati al Consiglio Comunale. La le ...