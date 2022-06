Elezioni comunali, affluenza in calo: centrodestra in vantaggio, sorpresa Tommasi a Verona (Di lunedì 13 giugno 2022) L’affluenza alle Elezioni amministrative di ieri in Italia è stata del 54,72%, secondo i dati definitivi relativi agli 818 comuni gestiti dal Viminale. Alle precedenti Elezioni era stata del 60,12%. E mentre lo spoglio dei voti inizierà alle 14, secondo gli exit poll il centrodestra potrebbe conquistare al primo turno Palermo, Genova e L’Aquila. Andrebbe invece al ballottaggio a Verona, Parma e Catanzaro. Nei centri con meno di 15mila abitanti non è previsto il ballottaggio né il voto disgiunto, salvo in caso di parità assoluta. Per i comuni che invece superano quella soglia, si andrà al ballottaggio nel caso in cui al primo turno non si riesca ad arrivare alla maggioranza dei voti. Il secondo voto è fissato per il 26 giugno. Genova, L’Aquila, Palermo Secondo gli exit poll a Palermo Roberto ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) L’alleamministrative di ieri in Italia è stata del 54,72%, secondo i dati definitivi relativi agli 818 comuni gestiti dal Viminale. Alle precedentiera stata del 60,12%. E mentre lo spoglio dei voti inizierà alle 14, secondo gli exit poll ilpotrebbe conquistare al primo turno Palermo, Genova e L’Aquila. Andrebbe invece al ballottaggio a, Parma e Catanzaro. Nei centri con meno di 15mila abitanti non è previsto il ballottaggio né il voto disgiunto, salvo in caso di parità assoluta. Per i comuni che invece superano quella soglia, si andrà al ballottaggio nel caso in cui al primo turno non si riesca ad arrivare alla maggioranza dei voti. Il secondo voto è fissato per il 26 giugno. Genova, L’Aquila, Palermo Secondo gli exit poll a Palermo Roberto ...

