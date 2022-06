Elezioni comunali a Garbagnate e Senago | successi personali per Barletta e Beretta

(Di lunedì 13 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, i risultati confermanoimportanti per i sindaci uscenti Davidee Magda. I risultati ufficiali delledistanno lentamente affluendo. Al momento, su 26 sezioni elettorali, sono arrivati i risultati relativi a nove seggi per quanto riguarda il sindaco e 7 per il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ...

Pubblicità

you_trend : ?? Elezioni Comunali #SestoSanGiovanni - SCRUTINIO (3/73 sez.) Di Stefano (CDX) 47,1% Foggetta (CSX-M5S) 36,2%… - CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - grava1995 : Elezioni comunali:come sempre i politici/politicanti hanno la capacità di dire che hanno vinto tutti. Tra be le per… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Elezioni #Comunali, a Gorizia si va verso il ballottaggio tra il sindaco uscente Rodolfo Ziberna, sostenuto dal centrodestra… -

ROMA - 'Questesegnano al primo turno una vittoria sostanziale del centrodestra (da Palermo, dove la sinistra doveva aprirsi anche al centro, anziché rinchiudersi nell'asse coi grillini, fino all'Aquila), ...Attesa per lo spoglio delle. Ma ci sono già i primi sindaci In Fvg 121 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso: il bollettinoamministrative in Fvg, alle 12 affluenza al 17%: il ...Roma, 13 giu. (askanews) - "C'è una vasta area che si è affermata con consensi che vanno dal 12 al 25 per cento, i nostri candidati non si sono alleati nè con la destra, nè con la sinistra, c'è una gr ...E’ iniziato oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno 2022, lo spoglio dei voti per le elezioni amministrative valevoli per i rinnovi dei Consigli Comunali. Tanti gli Enti locali al voto nel Lazio, tra i ...