Elezioni comunali 2022, lo spoglio in diretta. Le proiezioni: Genova, Palermo, L'Aquila verso il centrodestra al primo turno. Sorpresa Tommasi a Verona: è davanti a Sboarina e Tosi, Fdi sorpassa la Lega. I fari del Pd su Lodi (Di lunedì 13 giugno 2022) A Parma il candidato del centrosinistra avanti con Guerra: «Risultato oltre le previsioni». Fdi-Lega avanti a Gorizia, Alessandria, Pistoia, Belluno

you_trend : ?? Elezioni Comunali #SestoSanGiovanni - SCRUTINIO (3/73 sez.) Di Stefano (CDX) 47,1% Foggetta (CSX-M5S) 36,2%… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Azione_it : Questa è l’unica vera novità politica di queste elezioni comunali. #ItaliaSulSerio #Amministrative2022 - RadioGoldAl : Giorgio Abonante (Pd): 'Barosini? Dialogo aperto a tutti come avviene in democrazia' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Elezioni comunali in Lombardia, i risultati: il centrosinistra spera nella riconquista di Lodi e di Como -