Elezioni comunali 2022 | lo spoglio in diretta Le proiezioni | Genova Bucci al 54 | 1% e Palermo Lagalla al 44 | 6% verso il centrodestra al primo turno | a Verona Tommasi 40 | 9% a sorpresa davanti a Sboarina 28 | 4% e Tosi 25 | 8%

(Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA. È iniziato lo scrutinio delle Amministrative che vede al971 Comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila abitanti e altri 829 con un numero pari o inferiore di residenti, per un totale di 8.831.743 elettori. In pa ... sul sito.

CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - UnipaVM : RT @Azione_it: Questa è l’unica vera novità politica di queste elezioni comunali. #ItaliaSulSerio #Amministrative2022 - La7tv : #SpecialeTGLA7 Elezioni comunali 2022, 1° proiezione Palermo: il centrodestra molto avanti con Roberto Lagalla (45%) -

Genova, 13 giugno 2022 - Le2022 a Genova sono state segnate da un astensionismo record, così come in tutta la Liguria : nel capoluogo l'affluenza si attesta al 44,14%. Il sindaco uscente del centrodestra, ...Il sindaco uscente di Genova Marco Bucci, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è in testa nello spoglio dei voti per ledel 2022 e viaggia verso la riconferma a primo cittadino già al primo turno ( CHI SONO I CANDIDATI - LO SPECIALE ). Con 29 sezioni scrutinate finora su 656, Bucci raccoglie il 57,...Valentina Pontremoli con 670 voti è la nuova sindaca di Bardi. Seguono Giancarlo Mandelli (264 voti) e Luigi Boccacci (236 voti). Si è trattato di una sida fra ex: Mandelli, già sindaco dimissionario ...Tutto pronto a Genova per l’inizio dello scrutinio delle elezioni comunali (CHI SONO I CANDIDATI - LO SPECIALE). Ieri, domenica 12 giugno i cittadini di oltre 900 comuni italiani, tra cui il capoluogo ...