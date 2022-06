Elezioni comunali 2022, lo spoglio in diretta. Genova e Palermo verso il centrodestra già al primo turno. A Verona Tommasi a sorpresa davanti a Sboarina e Tosi (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA. È iniziato lo scrutinio delle Amministrative che vede al primo turno 971 Comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila abitanti e altri 829 con un numero pari o inferiore di residenti, per un totale di 8.831.743 elettori. In pa ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA. È iniziato lo scrutinio delle Amministrative che vede al971 Comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila abitanti e altri 829 con un numero pari o inferiore di residenti, per un totale di 8.831.743 elettori. In pa ... sul sito.

Pubblicità

CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - valerianom1948 : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… - LaStampa : Elezioni comunali 2022, lo spoglio in diretta. Genova e Palermo verso il centrodestra già al primo turno. A Verona… -