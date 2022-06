Elezioni comunali 2022 | lo spoglio | Genova | Palermo | Verona

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Al via alle 14 lodelle schede delleamministrative. Mentre il referendum non ha raggiunto il quorum, l’affluenza per quanto riguarda leè stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l’affluenza era stata del 60,12%. Centrodestra a un passo dalla vittoria al primo turno ae L’Aquila. Sorpresa acon l’exploit dell’ex giocatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, che è in vantaggio anche a Parma. Questo il quadro prospettato dai primi exit poll delle principali città al voto.Lespiccano per la riconferma nel capoluogo ligure del ...

L'affluenza dei referendum sulla giustizia, che è stata sotto il 21%, il dato più basso di sempre, ha tuttavia risentito positivamente del traino delle. Anche se in tanti hanno messo nell'urna schede bianche o non valide. E' quanto si ricava dall'analisi dei dati del Viminale, che vedono in testa la regione Liguria (28,2%) per ...... dove il sindaco uscente Sergio Giordani cerca la conferma: Sergio Giordani (Pd e M5s): Francesco Peghin (centrodestra): leggi anche Exit poll e risultatie referendum: orari e dove ...14.35 - Messina, affluenza al 55,57% A Messina per le comunali ha votato il 55,57% degli elettori, alle precedenti elezioni aveva votato il 65,01% (-9,44%). 14.40 - Campania, regione… Leggi ...Elezioni comunali Monza 2022, affluenza al 46,80 per cento: lo spoglio per i risultati A Monza ieri 12 giugno si sono presentati al voto il 46,80 per cento dei cittadini. L'affluenza alle 12 era del ...