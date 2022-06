Elezioni comunali 2022 | Genova e Palermo verso il centrodestra | Padova verso il centrosinistra

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il Comune diha depositato un esposto in Procura contro presidenti e scrutatori rinunciatari. Oltre 200 persone sono state segnalate dopo il caos ai seggi, con decine di sezioni che sono rimaste chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si sono presentati. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, hanno aperto un’inchiesta L'articolo proviene da Inews24.it.

CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Azione_it : Questa è l’unica vera novità politica di queste elezioni comunali. #ItaliaSulSerio #Amministrative2022 - BabboleoNews : #Elezioni #comunali. A #Cicagna confermato per la quarta volta il sindaco uscente #MarcoLimoncini. Per lui 71,19% d… - lulaz46 : Ero convinto che alle elezioni comunali,gli elettori palermitani , che conoscono il dritto e il rovescio dei politi… -

UDINE. Le2022 in Friuli Venezia Giulia vedono andare al rinnovo gli organi di 33 Comuni, quattro con popolazione superiore a 15 mila abitanti: Gorizia (35.212), Monfalcone (27.041), Codroipo (...2022, segui la diretta minuto per minuto Proiezione Opinio - Rai: Catanzaro; Donato al 44,1%, Fiorita 30,4 15.12 In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, ...Elezioni Comunali. A Catanzaro si profila ballottaggio Donato-Fiorita Probabile sfida tra 'civico' con Lega e Fi e candidato Pd-5s Si profila l'ipotesi ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco di ...ROMA - Dopo lo spoglio dei referendum sulla giustizia, con l'affluenza al 20,9% che ha reso non valida la consultazione, tocca alle elezioni ...