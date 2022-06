Elezioni, Andrea Volpi è il nuovo Sindaco di Lanuvio (Di lunedì 13 giugno 2022) Andrea Volpi è il nuovo Sindaco di Lanuvio. Battuti gli altri due sfidanti. Niente da fare per Ilaria Signoriello (25%) e Mario Gozzi (18%). A spuntarla alla fine è stato il candidato sostenuto dalla lista “Lanuvio per la Democrazia”. Risultati Elezioni Lanuvio chi ha vinto Volpi ha conquistato il 55% delle preferenze degli elettori quando mancano solamente due sezioni da scrutinare. Poco più di 1.000 i voti per la sfidante Ilaria Signoriello, circa 700 quelli per Gozzi. Ecco allora tutti i dati ufficiali giunti dalle sezioni elettorali. (Sezioni scrutinate 8 su 10) Andrea Volpi: 55,89% Lanuvio Per la Democrazia: 55.89% Ilaria Signoriello: 25.93% Lanuvio Futura: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022)è ildi. Battuti gli altri due sfidanti. Niente da fare per Ilaria Signoriello (25%) e Mario Gozzi (18%). A spuntarla alla fine è stato il candidato sostenuto dalla lista “per la Democrazia”. Risultatichi ha vintoha conquistato il 55% delle preferenze degli elettori quando mancano solamente due sezioni da scrutinare. Poco più di 1.000 i voti per la sfidante Ilaria Signoriello, circa 700 quelli per Gozzi. Ecco allora tutti i dati ufficiali giunti dalle sezioni elettorali. (Sezioni scrutinate 8 su 10): 55,89%Per la Democrazia: 55.89% Ilaria Signoriello: 25.93%Futura: ...

