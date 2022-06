Elezioni amministrative: Puglia, affluenza del 61,27 per cento DETTAGLIO COMUNI Scrutinio alle 14: aggiornamenti in tempo reale su NoiNotizie (www.noinotizie.it) (Di lunedì 13 giugno 2022) alle 14 lo Scrutinio per le Elezioni comunali che si sono svolte ieri. aggiornamenti in tempo reale su noinotizie (www.noinotiie.it). Si è votato in cinquanta COMUNI pugliesi fra i 981 in Italia chiamati alla scelta dei nuovi sindaci. A livello nazionale l’affluenza è stata del 54,72 per cento. In diciotto COMUNI pugliesi con popolazione superiore ai quindicimila abitanti (fra essi le due città capoluogo Barletta e Taranto) in caso di mancato superamento del 50 per cento dei voti validi da parte di alcun candidato sindaco, ballottaggio il 26 giugno. A Matino e San Cassiano sindaci già eletti con il superamento del 50 per cento dei votanti: non avevano ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 13 giugno 2022)14 loper lecomunali che si sono svolte ieri.insu(www.noinotiie.it). Si è votato in cinquantapugliesi fra i 981 in Italia chiamati alla scelta dei nuovi sindaci. A livello nazionale l’è stata del 54,72 per. In diciottopugliesi con popolazione superiore ai quindicimila abitanti (fra essi le due città capoluogo Barletta e Taranto) in caso di mancato superamento del 50 perdei voti validi da parte di alcun candidato sindaco, ballottaggio il 26 giugno. A Matino e San Cassiano sindaci già eletti con il superamento del 50 perdei votanti: non avevano ...

