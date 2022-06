Elezioni amministrative in Irpinia, il dato alla chiusura dei seggi (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – seggi chiusi alle 23 in Irpinia. Scocca l’ora dei verdetti per le Elezioni amministrative e referendum abrogativi sulla giustizia. Avviato lo spoglio successivamente alla chiusura per i cinque quesiti, lunedì alle 14 occhi puntati sui comuni irpini chiamati al voto. A Capriglia Irpina e Flumeri confermate le fasce di Nunziante Picariello e Angelo Antonio Lanza, soli contro il quorum del 40%. L’affluenza registrata per le Elezioni amministrative in Irpinia si è attestata alle ore 12: 18,68%; ore 19: 48,58%; ore 23: 72,43%. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –chiusi alle 23 in. Scocca l’ora dei verdetti per lee referendum abrogativi sulla giustizia. Avviato lo spoglio successivamenteper i cinque quesiti, lunedì alle 14 occhi puntati sui comuni irpini chiamati al voto. A Capriglia Irpina e Flumeri confermate le fasce di Nunziante Picariello e Angelo Antonio Lanza, soli contro il quorum del 40%. L’affluenza registrata per leinsi è attestata alle ore 12: 18,68%; ore 19: 48,58%; ore 23: 72,43%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

