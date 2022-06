Elezioni amministrative: consulta il cellulare nel seggio, 33enne denunciato alla Procura (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – È stato denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno, un giovane 33enne di Buccino, sorpreso dai carabinieri della locale stazione mentre era intento a consultare il telefono cellulare all’interno del seggio della sezione elettorale n.4. L’episodio è accaduto ieri sera, poco prima della chiusura dei seggi elettorali, in località Borgo, nel comune di Buccino. L’uomo, un 33enne del posto, si era recato alle urne quando, giunto nel seggio della sezione n.4, insieme alle schede elettorali per la votazione del referendum sulla giustizia e quelle della elezione del rinnovo della carica di sindaco e dei candidati consiglieri del Comune di Buccino, ha acceso il telefono cellullare e ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – È statodella Repubblica di Salerno, un giovanedi Buccino, sorpreso dai carabinieri della locale stazione mentre era intento are il telefonoall’interno deldella sezione elettorale n.4. L’episodio è accaduto ieri sera, poco prima della chiusura dei seggi elettorali, in località Borgo, nel comune di Buccino. L’uomo, undel posto, si era recato alle urne quando, giunto neldella sezione n.4, insieme alle schede elettorali per la votazione del referendum sulla giustizia e quelle della elezione del rinnovo della carica di sindaco e dei candidati consiglieri del Comune di Buccino, ha acceso il telefono cellullare e ha ...

