Elezioni amministrative 2022, alle 14 al via lo spoglio: affluenza in calo in tutta Italia

Roma – Inizia oggi alle 14 lo spoglio delle schede delle Elezioni amministrative 2022. L'affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo agli 818 Comuni gestiti dal Viminale. Alle consultazioni precedenti l'affluenza era stata del 60,12%. Centrodestra a un passo dalla vittoria al primo turno a Genova, Palermo e L'Aquila. Sorpresa a Verona con l'exploit dell'ex giocatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, che è in vantaggio anche a Parma. Questo il quadro che prospettano i primi exit poll delle principali città al voto in una giornata segnata dal caos ai seggi elettorali in Sicilia e dal flop (annunciato) dei referendum sulla giustizia per mancato raggiungimento del quorum.

