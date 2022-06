Elezioni: al via scrutinio per 127 Comuni lombardi, 3 capoluoghi a rischio ballottaggio (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - Al via gli scrutini per i 127 Comuni lombardi: oltre un milione i cittadini chiamati ieri alle urne per rinnovare i consigli comunali, tra questi anche tre capoluoghi: Como, Lodi e Monza dove il rischio ballottaggio è maggiore. A Monza nove gli sfidanti per la fascia di sindaco: Dario Allievi cerca la conferma contro Paolo Pilotto candidato del centrosinistra che ha vinto le primarie del Pd ed è sostenuto anche da Italia Viva; tra gli ‘outsider' la lista di area no vax (‘3V Vaccini vogliamo verità'). Cinque i candidati a Lodi con la sindaca leghista Sara Casanova a caccia del secondo mandato, mentre a Como il sindaco uscente non è stato ricandidato: Giordano Molteni, scelto dalla coalizione di centrodestra, dovrà battere il centrosinistra con Barbara Minghetti. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu. (Adnkronos) - Al via gli scrutini per i 127: oltre un milione i cittadini chiamati ieri alle urne per rinnovare i consigli comunali, tra questi anche tre: Como, Lodi e Monza dove ilè maggiore. A Monza nove gli sfidanti per la fascia di sindaco: Dario Allievi cerca la conferma contro Paolo Pilotto candidato del centrosinistra che ha vinto le primarie del Pd ed è sostenuto anche da Italia Viva; tra gli ‘outsider' la lista di area no vax (‘3V Vaccini vogliamo verità'). Cinque i candidati a Lodi con la sindaca leghista Sara Casanova a caccia del secondo mandato, mentre a Como il sindaco uscente non è stato ricandidato: Giordano Molteni, scelto dalla coalizione di centrodestra, dovrà battere il centrosinistra con Barbara Minghetti. In ...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - petergomezblog : Elezioni legislative in Francia, testa a testa tra Mélenchon e governisti: maggioranza incerta per Macron. È record… - petergomezblog : Elezioni Palermo, arrestato il candidato di Fi Polizzi: “Voto di scambio politico-mafioso”. In cella anche Sansone,… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Amministrative, al via gli scrutini dei 971 comuni al voto #REFERENDUMGIUSTIZIA #NoQuorum #affluenza - rep_milano : Elezioni comunali in Lombardia, via allo spoglio: occhi puntati su Como, Lodi, Monza e Sesto San Giovanni -