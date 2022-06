Elezioni a Sant’Antimo, vince Buonanno: Italia si ferma al 45% (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimo Buonanno è il nuovo sindaco di Sant’Antimo. Lo spoglio è partito alle ore 14 di oggi. Si è votato per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Sant’Antimo, Massimo Buonanno è il nuovo sindaco L’ex consigliere di maggioranza, Massimo Buonanno (54,1%), sostenuto da quattro liste di centro sinistra, ha avuto la meglio su Giuseppe Italia L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimoè il nuovo sindaco di. Lo spoglio è partito alle ore 14 di oggi. Si è votato per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale., Massimoè il nuovo sindaco L’ex consigliere di maggioranza, Massimo(54,1%), sostenuto da quattro liste di centro sinistra, ha avuto la meglio su GiuseppeL'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

