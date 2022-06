Elezioni a Sant’Antimo, vince Buonanno: “E’ stata la vittoria della coerenza e della qualità” (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimo Buonanno è il nuovo sindaco di Sant’Antimo. L’ex consigliere di maggioranza, sostenuto da quattro liste di centro sinistra, ha avuto la meglio su Giuseppe Italia che si è fermato al 45%. Buonanno, secondo le proiezioni di Eligendo, conquista il 54,12% dei voti. Elezioni a Sant’Antimo, vince Buonanno: “E’ stata la vittoria della coerenza e della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimoè il nuovo sindaco di. L’ex consigliere di maggioranza, sostenuto da quattro liste di centro sinistra, ha avuto la meglio su Giuseppe Italia che si è fermato al 45%., secondo le proiezioni di Eligendo, conquista il 54,12% dei voti.: “E’laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

