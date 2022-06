Elezioni 2022: i risultati in diretta tv, come seguirli (13 giugno 2022) (Di lunedì 13 giugno 2022) Ieri, 12 giugno, i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per le Elezioni amministrative (in 978 comuni) e per cinque referendum riguardanti la giustizia. La nostra televisione propone ai telespettatori diverse opportunità per... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 giugno 2022) Ieri, 12, i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per leamministrative (in 978 comuni) e per cinque referendum riguardanti la giustizia. La nostra televisione propone ai telespettatori diverse opportunità per...

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Con i dati di 498 comuni su 818, l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi per le elezioni amministr… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Dalle 14 lo spoglio per le amministrative. A Matino e San Cassiano già scelti i primi cittadini: erano gli unici candidat… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: ??? #Comunali, in FVG a votare uno su due: affluenza al 50,8%. In calo rispetto a quella registrata alle amministrative di 5… -