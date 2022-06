Elettra Lamborghini insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo per il singolo estivo

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ha risposto anchealla chiamata del tormentone. Se nel 2020 ci ha regalato La Isla con Giusy Ferreri (certificata disco di platino) e l’anno scorso Pistolero (ben tre dischi di platino), quest’annotornerà in radio con Caramello, brano inciso in collaborazione con. “Scherzettooo” – ha scritto ironicamente sui social – “Vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare quest estate?! CARAMELLO con! Fuori ovunque venerdì 17“. Scherzettooo vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare quest estate?! CARAMELLO con @e ...