Election day, flop referendum sulla Giustizia: vota solo il 20,7% - Affluenza Comunali al 54,7% (Di lunedì 13 giugno 2022) Nessuno dei 5 quesiti ha raggiunto il quorum. Per le amministrative, a Genova si va verso la riconferma di Bucci. A Palermo avanti Lagalla mentre a Verona exploit dell'ex calciatore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 giugno 2022) Nessuno dei 5 quesiti ha raggiunto il quorum. Per le amministrative, a Genova si va verso la riconferma di Bucci. A Palermo avanti Lagalla mentre a Verona exploit dell'ex calciatore ...

Pubblicità

repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - Agenzia_Ansa : Sono cinque i quesiti referendari sulla giustizia, promossi dai Radicali e dalla Lega, per i quali si voterà domeni… - elio_vito : Una campagna condotta poco sul merito e molto su polemiche strumentali, come quella delle mascherine, o per contest… - GregPignataro : @GiarrussoMario In Sicilia vi dovrebbero togliere il diritto di voto per almeno 30 anni. Non che qui in Puglia stia… - msn_italia : Election day, flop referendum sulla Giustizia: vota solo il 20,7% | Affluenza Comunali al 54,7% -