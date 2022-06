Editoria, successo per ritorno in presenza fiera ‘Feminism5’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Si è chiusa con organizzatrici, case editrici, autrici l’edizione 2022 della fiera dell’Editoria Feminism, alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere di Roma. La tre giorni è tornata in presenza dal 10 al 12 giugno 2022 dopo due anni di stop a causa della pandemia con più di 100 autrici, 81 case editrici, molte delle quali romane, e oltre 70 presentazioni. Madrine di questa edizione, la numero 5, le filosofe Adriana Cavarero e Rosi Braidotti. “L’Editoria indipendente trova sostegno in alcune manifestazioni come la nostra”, spiega Maria Palazzesi, che insieme ad Anna Maria Crispino, Giovanna Olivieri e Stefania Vulterini ha fondato e organizza Feminism. “Realtà che scegliamo di sostenere contribuendo a dare loro visibilità attraverso i titoli d’autrice presenti nei loro cataloghi, troppo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Si è chiusa con organizzatrici, case editrici, autrici l’edizione 2022 delladell’Feminism, alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere di Roma. La tre giorni è tornata indal 10 al 12 giugno 2022 dopo due anni di stop a causa della pandemia con più di 100 autrici, 81 case editrici, molte delle quali romane, e oltre 70 presentazioni. Madrine di questa edizione, la numero 5, le filosofe Adriana Cavarero e Rosi Braidotti. “L’indipendente trova sostegno in alcune manifestazioni come la nostra”, spiega Maria Palazzesi, che insieme ad Anna Maria Crispino, Giovanna Olivieri e Stefania Vulterini ha fondato e organizza Feminism. “Realtà che scegliamo di sostenere contribuendo a dare loro visibilità attraverso i titoli d’autrice presenti nei loro cataloghi, troppo ...

