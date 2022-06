Economia di guerra: cos'è e perché ne ha parlato Macron per Francia ed Ue (Di lunedì 13 giugno 2022) Che qualcosa da quando è iniziata la guerra in Ucraina potesse cambiare era chiaro fin dall'inizio. Soprattutto dal punto di vista economico. Basti pensare, ad esempio, agli effetti che si sono avuti sui prezzi. Il ritorno della guerra in Europa, però, rappresenta anche un evento che pone degli interrogativi sul tavolo di chi deve intraprendere delle scelte strategiche sul futuro. Macron spiega cosa è cambiato Hanno fatto notizia le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. Quest'ultimo, in occasione del salone Eurosatory, ha parlato dell'ingresso della Francia in «un'Economia di guerra». Un qualcosa per il quale ha detto di credere serva organizzarsi «in modo duraturo». Questo orizzonte prefigurato, secondo Macron, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 13 giugno 2022) Che qualcosa da quando è iniziata lain Ucraina potesse cambiare era chiaro fin dall'inizio. Soprattutto dal punto di vista economico. Basti pensare, ad esempio, agli effetti che si sono avuti sui prezzi. Il ritorno dellain Europa, però, rappresenta anche un evento che pone degli interrogativi sul tavolo di chi deve intraprendere delle scelte strategiche sul futuro.spiega cosa è cambiato Hanno fatto notizia le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel. Quest'ultimo, in occasione del salone Eurosatory, hadell'ingresso dellain «un'di». Un qualcosa per il quale ha detto di credere serva organizzarsi «in modo duraturo». Questo orizzonte prefigurato, secondo, ...

Agenzia_Ansa : L'aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina costerà nel 2022 alle famiglie italiane oltre 8,1 miliardi d… - _Nico_Piro_ : #11giugno Al quarto mese di guerra qual è lo stato di salute dell’economia russa? Nella narrazione bellicista gli o… - AlexBazzaro : L’economia torna a essere tema centrale. Dramma per i virologi già fortemente colpiti dal cambio argomento per la guerra. #solidarietà - BallettiRoberto : Da persona sveglia lui l'ha capito noi purtroppo abbiamo gente che pensa solamente alle cazzate. Macron, la Francia… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: ''La #Francia e l'Unione europea sono entrate in una economia di guerra''. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel… -