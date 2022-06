Ecco le aziende dove le donne lavorano meglio (Di lunedì 13 giugno 2022) Che cosa fa di un’azienda un luogo di lavoro a misura di donna? Molte cose: dal valore che si dà alla meritocrazia all’equità salariale, alle possibilità di carriera, ma anche al coinvolgimento nelle decisioni e alla gestione del tempo. Sono questi e altri i fattori che hanno portato sul podio della classifica 2022 dei Best Workplaces for Women, stilata ogni anno da Great Place to Work Italia, sulla base di un sondaggio sottoposto a 20mila lavoratrici, Sebach S.p.A, nota nel settore del noleggio di bagni mobili, American Express Italia e AHK, che fa consulenza manageriale. Leggi anche › Lavoro: arriva il bollino per la parità di genere In queste aziende la presenza femminile è molto forte, a tutti i livelli: il 54% dei dipendenti sono ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 giugno 2022) Che cosa fa di un’azienda un luogo di lavoro a misura di donna? Molte cose: dal valore che si dà alla meritocrazia all’equità salariale, alle possibilità di carriera, ma anche al coinvolgimento nelle decisioni e alla gestione del tempo. Sono questi e altri i fattori che hanno portato sul podio della classifica 2022 dei Best Workplaces for Women, stilata ogni anno da Great Place to Work Italia, sulla base di un sondaggio sottoposto a 20mila lavoratrici, Sebach S.p.A, nota nel settore del noleggio di bagni mobili, American Express Italia e AHK, che fa consulenza manageriale. Leggi anche › Lavoro: arriva il bollino per la parità di genere In questela presenza femminile è molto forte, a tutti i livelli: il 54% dei dipendenti sono ...

Pubblicità

beppe_grillo : Ecco di dati dell’Association for Advancing Automation, che confermano ancora una volta quello che ripetiamo da ann… - Mov5Stelle : L’Italia è l’unico Paese in Europa dove negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti. Ecco perché il salario… - karasardegna : KARASARDEGNA AIRPORT VISIBILITY Ecco le aziende selezionate come Top Partner Marketplace KaraSardegna, che dal 10/0… - TuttoITS_ : Idee e progetti che si concretizzano in soluzioni innovative: è questa l’opportunità unica per giovani e aziende ch… - investire_biz : #DollaroUSA al top da 20 anni: ecco chi è stato maggiormente colpito e quanto hanno perso le aziende americane. Si… -