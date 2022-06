Ecco il motivo per cui bisognerebbe sempre mettere due metà di limone nel forno (Di lunedì 13 giugno 2022) Per qualcuno potrebbe sembrare una follia l’idea di mettere due metà di limone nel forno e lasciarcele per una notte. Ma quando mi hanno spiegato il motivo, ho capito che va condiviso con tutti. È davvero un’idea intelligente! ShutterstockPartiamo dal principio di questa storia: il problema sono i moscerini della frutta. È capitato a tutti di averli. Inizialmente, si vede un solo insetto girovagare per la cucina, ma prima di rendersene conto quelli si sono moltiplicati alla velocità della luce. Succede spesso nei periodi caldi, come quello attuale, perché i moscerini della frutta vivono meglio quando è caldo. Ci fanno sentire di avere la casa sporca e, come se non fosse abbastanza, può essere difficile sbarazzarsene. Ma bisogna mantenere la calma. Abbiamo scoperto un rimedio della nonna che ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 13 giugno 2022) Per qualcuno potrebbe sembrare una follia l’idea diduedinele lasciarcele per una notte. Ma quando mi hanno spiegato il, ho capito che va condiviso con tutti. È davvero un’idea intelligente! ShutterstockPartiamo dal principio di questa storia: il problema sono i moscerini della frutta. È capitato a tutti di averli. Inizialmente, si vede un solo insetto girovagare per la cucina, ma prima di rendersene conto quelli si sono moltiplicati alla velocità della luce. Succede spesso nei periodi caldi, come quello attuale, perché i moscerini della frutta vivono meglio quando è caldo. Ci fanno sentire di avere la casa sporca e, come se non fosse abbastanza, può essere difficile sbarazzarsene. Ma bisogna mantenere la calma. Abbiamo scoperto un rimedio della nonna che ...

