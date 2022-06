Ecco dove è stato trovato il Drago della morte: la scoperta che cambia la storia (Di lunedì 13 giugno 2022) Alcuni ricercatori hanno scoperto in Argentina la più grande specie di pterosauro mai trovata in Sud America. Soprannominato “Drago della morte” dai paleontologi, questa sorta di “lucertola alata” è stata scoperta nella provincia di Mendoza, a circa 800 chilometri di distanza dall'omonimo capoluogo. Sono due i rettili volanti giganti ritrovati dai ricercatori: la loro apertura alare misura rispettivamente circa 7 e 9 metri di larghezza. Stando a quanto stabilito dai paleontologi, si tratta di esemplari appartenenti alla famiglia di pterosauri vissuti nel periodo Cretaceo, tra i 146 e i 66 milioni di anni fa. “Questi esemplari - ha dichiarato Ortiz David, autore principale del nuovo studio - erano noti per i loro crani molto grandi, a volte più dei corpi che erano corti e robusti, così come per i colli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Alcuni ricercatori hanno scoperto in Argentina la più grande specie di pterosauro mai trovata in Sud America. Soprannominato “” dai paleontologi, questa sorta di “lucertola alata” è statanella provincia di Mendoza, a circa 800 chilometri di distanza dall'omonimo capoluogo. Sono due i rettili volanti giganti ritrovati dai ricercatori: la loro apertura alare misura rispettivamente circa 7 e 9 metri di larghezza. Stando a quanto stabilito dai paleontologi, si tratta di esemplari appartenenti alla famiglia di pterosauri vissuti nel periodo Cretaceo, tra i 146 e i 66 milioni di anni fa. “Questi esemplari - ha dichiarato Ortiz David, autore principale del nuovo studio - erano noti per i loro crani molto grandi, a volte più dei corpi che erano corti e robusti, così come per i colli ...

