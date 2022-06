EastMed e gasdotto della pace, così può nascere l’asse Roma-Tel Aviv (Di lunedì 13 giugno 2022) Tre gasdotti, sei nazioni, miliardi di metri cubi di gas in ballo. Due Paesi agli estremi di entrambi i progetti di maggior portata: Israele e l’Italia. Con Tel Aviv, scopertasi negli ultimi anni potenza mediterranea, che vuole diventare hub energetico dell’Est del Grande Mare. E Roma che, dopo la rottura su Nord Stream 2 tra Germania InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 giugno 2022) Tre gasdotti, sei nazioni, miliardi di metri cubi di gas in ballo. Due Paesi agli estremi di entrambi i progetti di maggior portata: Israele e l’Italia. Con Tel, scopertasi negli ultimi anni potenza mediterranea, che vuole diventare hub energetico dell’Est del Grande Mare. Eche, dopo la rottura su Nord Stream 2 tra Germania InsideOver.

Pubblicità

ferny77528037 : RT @Musso___: #LeCorrieré : 'molto probabile che il progetto da 6 miliardi per costruire il gasdotto sottomarino EastMed possa essere alla… - Musso___ : #LeCorrieré : 'molto probabile che il progetto da 6 miliardi per costruire il gasdotto sottomarino EastMed possa es… - Ald3baran2012 : @Turi_000 @MGT6025 @meb per valutare la redditività di EastMed non bisogna guardare ai prezzi odierni ma a quelli d… - Ald3baran2012 : @Turi_000 @MGT6025 @meb La realizzazione di infrastrutture fisiche quali il gasdotto EastMed-Poseidon non corrispon… - Turi_000 : @Ald3baran2012 @MGT6025 @meb Bene .. è aria fritta .. Mi spieghi allora il blocco del gasdotto East med ? -