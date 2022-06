E’ sempre mezzogiorno | novità in arrivo | via Antonella Clerici?

(Di lunedì 13 giugno 2022) E’parte già con le nuove idee per la prossima edizione.riconfermata al timone del programma. Ha chiuso in bellezza e si riconferma per l’autunno. E’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

mogliazzo : @GiarrussoMario La questione del Mezzogiorno è sempre stata una volontà politica sin dai tempo della DC, che ha rov… - zazoomblog : Antonella Clerici rivoluzione in arrivo: cosa succede a “E’ sempre Mezzogiorno” - #Antonella #Clerici #rivoluzione - MaxsoMagazine : Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pan speziato -

Antonella Clerici "Febbre alta, un'intossicazione"/ Assente a "È" In quanto volto tv, certo può dirsi che Antonella Clerici sia amata - tra i fedeli telespettatori - anche da una ...... a Genova hanno votato il 15,08% degli aventi diritto di voto, a L'Aquila il dato sale fino al 18,59%, a Catanzaro è il 19,03% mentre a Palermo , visti i ben noti problemi sul ...E’ sempre mezzogiorno e The voice senior, sono stati confermati sotto la sua conduzione. Che oltre ai rinnovati ruoli, per lei, possano a breve spuntare dei nuovi incarichi in tv Dal suo canto fa ...Antonella Clerici si ritira Dopo la conclusione di "È sempre mezzogiorno", ha parlato della fine della carriera e dell'amica Mara Venier.