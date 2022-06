È lo stesso Koulibaly a fare il fact-checking a Il Giornale sulla bufala di Napoli razzista contro di lui (Di lunedì 13 giugno 2022) La temperatura dell’informazione italiana. In un articolo de Il Giornale, in cui si volevano scandagliare i presunti malumori di Kalidou Koulibaly che andrebbero a minare la sua permanenza a Napoli, veniva riportato: «Preso dal Genk a maggio del 2014, a Napoli ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente». Il passaggio più controverso è ovviamente quello in cui si sembra alludere a un presunto razzismo dei napoletani nei suoi confronti, affermando che il difensore – otto anni fa – veniva schivato per strada e veniva definito “la scimmia”. L’articolo del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 giugno 2022) La temperatura dell’informazione italiana. In un articolo de Il, in cui si volevano scandagliare i presunti malumori di Kalidouche andrebbero a minare la sua permanenza a, veniva riportato: «Preso dal Genk a maggio del 2014, aha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in progetto di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava per niente». Il passaggio piùverso è ovviamente quello in cui si sembra alludere a un presunto razzismo dei napoletani nei suoi confronti, affermando che il difensore – otto anni fa – veniva schivato per strada e veniva definito “la scimmia”. L’articolo del ...

