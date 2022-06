“È in attesa” | l’indiscrezione su Ilary Blasi | la famiglia Totti si allarga | Altro che crisi

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 giugno 2022) Finalmente è in arrivo una splendida notizia per lasulascia tutti con il fiato sospeso. La presuntafra i due è ormai una storia passata, la lorosi. Ecco tutti i dettagli a riguardo. Negli ultimi mesi purtroppo la coppia ha dovuto affrontare una tempesta mediatica che si è letteralmente abbattuta sulla loroscatenando il caos. Per chi non lo sapesse solo pochi mesi fa, per molti giornali d’importanza nazionale, la storia fra la nota conduttrice e l’amatissimo ex calciatore della Roma era giunta terribilmente agli sgoccioli. La notizia appunto ha iniziato a prendere piede e le ipotesi ed in molto iniziarono ad ipotizzare e fantasticare sul ...