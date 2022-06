È Francesco Ambrosino il nuovo sindaco dell’isola di Ponza

(Di lunedì 13 giugno 2022)– .con la lista ‘Cambiamo il vento’ si è imposto con il 55,23% dei voti battendo Pompeo Porzio, sostenuto dalla lista ‘Crescere Insieme’, che ha ottenuto invece il 44,77%. Sull’isola l’affluenza è stata del 59,35% degli aventi diritto. “In attesa degli altri risultati delle altre realtà al voto nel Lazio, voglio rivolgere le mie congratulazioni a Gian Filippo Santi e a Franco, eletti alla carica dirispettivamente a Formello e a. Una affermazione importante, una conferma per Formello e una scelta di campo per, raggiunta grazie all’importante lavoro della Lega sul territorio. Ai neo sindaci i miei migliori auguri di buon lavoro”, le parole del coordinatore regionale della Lega per il Lazio, Claudio Durigon. Il Faro online – Clicca qui per ...

, ex assessore della giunta di Piero Vigorelli, è il nuovo sindaco di Ponza . Il candidato sostenuto dalla lista Cambiamo il Vento ha battuto l'ex primo cittadino Pompeo Prozio in ...A Ponzae Pompeo Porzio. A Ventotene , con i suoi 700 isolani, Mario Adinolfi, Carmine Caputo, Luca Vittori e Gerardo Santomauro. Francesco Ambrosino è il nuovo sindaco di Ponza E’ Francesco Ambrosino il nuovo Sindaco di Ponza. Il candidato ha superato il 55% delle preferenze battendo così lo sfidante Pompeo Porzio. Ambrosino era sostenuto dalla lista “Cambiamo il vento”. In ...Spoglio ancora in corso, ma situazione definita sulle isole e San Felice: qui Monia Di Cosimo supera il 63%. A Ponza sarà sindaco Francesco Ambrosino. Ventotene incorona Carmine Caputo. A Gaeta in for ...