“È arrivato il sì”. Nozze per il figlio vip italiano dopo 8 anni insieme e 2 gemelli (Di lunedì 13 giugno 2022) Davide Ancelotti, matrimonio per il figlio vip. Le immagini relative al meraviglioso evento sono state pubblicate dalla neo moglie sia come post che come Instagram stories. Ha voluto quindi rendere pubbliche tutte le istantanee, che stanno adesso facendo il giro della rete. Le Nozze non sono state celebrate nel nostro Paese, visto che il giovane lavora all’estero insieme al papà famoso. E proprio pochissimo tempo fa avevano avuto un’enorme gioia per quanto riguarda la vita professionale. Non solo Davide Ancelotti e il suo matrimonio. Questo periodo è ricco di fiori d’arancio: se in Italia si è parlato molto di quello riguardante Alberto Matano, fuori dalla Penisola attenzioni puntate sulle Nozze di Alvaro Quintana, l’attore della soap opera Una vita. La cerimonia si è svolta nella giornata di domenica 12 giugno e al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Davide Ancelotti, matrimonio per ilvip. Le immagini relative al meraviglioso evento sono state pubblicate dalla neo moglie sia come post che come Instagram stories. Ha voluto quindi rendere pubbliche tutte le istantanee, che stanno adesso facendo il giro della rete. Lenon sono state celebrate nel nostro Paese, visto che il giovane lavora all’esteroal papà famoso. E proprio pochissimo tempo fa avevano avuto un’enorme gioia per quanto riguarda la vita professionale. Non solo Davide Ancelotti e il suo matrimonio. Questo periodo è ricco di fiori d’arancio: se in Italia si è parlato molto di quello riguardante Alberto Matano, fuori dalla Penisola attenzioni puntate sulledi Alvaro Quintana, l’attore della soap opera Una vita. La cerimonia si è svolta nella giornata di domenica 12 giugno e al ...

