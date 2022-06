Durante: “Ritorno di Cavani a Napoli? Ecco la verità sull’affare” (Di lunedì 13 giugno 2022) L’agente FIFA Sabatino Durante commenta le operazioni di mercato del Napoli, e parla anche di un possibile Ritorno di Cavani in maglia azzurra. “Il Ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare”. Il fratello ed agente del Matador poche settimane fa ha aperto ad un Ritorno del cannoniere in maglia azzurra. Ai microfoni di Radio Marte, l’agente FIFA Sabatino Durante, commenta la suggestione di mercato: “Il Ritorno di Cavani? Non sono per le minestre riscaldate. È un giocatore a fine carriera, al Napoli non interessa. In Italia bisogna avere il coraggio di rischiare anche prendendo giocatori Sudamericani. Basta guardare che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022) L’agente FIFA Sabatinocommenta le operazioni di mercato del, e parla anche di un possibilediin maglia azzurra. “Ildi Edi in maglia azzurra? Nessuno delci ha chiamato, lui amae sarebbe felice di tornare”. Il fratello ed agente del Matador poche settimane fa ha aperto ad undel cannoniere in maglia azzurra. Ai microfoni di Radio Marte, l’agente FIFA Sabatino, commenta la suggestione di mercato: “Ildi? Non sono per le minestre riscaldate. È un giocatore a fine carriera, alnon interessa. In Italia bisogna avere il coraggio di rischiare anche prendendo giocatori Sudamericani. Basta guardare che ...

