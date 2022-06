Duo Italia, Paolo Conte e Claudio Baglioni, ma anche Tiziano e molto altro ad aprire la settimana culturale romana (Di lunedì 13 giugno 2022) Canzoni della tradizione romana, composizioni di grandi cantautori e musica jazz: sono le note ad animare l'inizio della settimana. MUSICA . Paolo Conte , il 13 giugno, torna in scena all'Auditorium ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Canzoni della tradizione, composizioni di grandi cantautori e musica jazz: sono le note ad animare l'inizio della. MUSICA ., il 13 giugno, torna in scena all'Auditorium ...

Pubblicità

amsicora27 : RT @Bonner_one: Abbiamo un movimento fortissimo e non lo sapevamo. Qualsiasi carneade scende in campo viene esaltato neanche fosse Maradon… - Bonner_one : Abbiamo un movimento fortissimo e non lo sapevamo. Qualsiasi carneade scende in campo viene esaltato neanche fosse… - calcio_andrea : Il problema dell’Italia sara trovare il duo per la difesa - lorenzomaccaro3 : @ElGusty201 @scc68samu Scemo un corno ! Adesso si prepari alla disfatta economica ordita dal duo FRANCO-TEDESCO con… - Stefano72098564 : @janavel7 Lo sanno, lo sanno,... lo stesso duo del quasi fallimento Italia del 2011... però la gente insiste nel vo… -